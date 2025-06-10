В центре Ростова-на-Дону построят медицинский центр за 1,9 млрд рублей

АО «Медскан» планирует построить в Ростове-на-Дону многофункциональный медицинский центр с амбулаторно-поликлиническим и стационарным обслуживанием стоимостью 1,9 млрд руб. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас разработана концепция медицинского центра, инвестор приступил к подготовке земельного участка под проект. Объект будет располагаться в центральной части города по адресу: улица Текучева, 246. Инвесторами выступят ООО «ИФК Аваль» и «Медскан».

«Медскан» был создан в 2014 г. Евгением Туголуковым. Структура «Росатома» стала акционером холдинга в феврале 2022 г. Консолидированная выручка компании по итогам 2024 г. составила 28 млрд руб. В составе АО работает 65 медицинских центров, 15 лабораторий, 431 лабораторный офис и другие объекты.

Как писали «Ведомости Юг», в левобережной части Ростова-на-Дону строится еще одна частная клиника SIS Gospital Rostov-On-Don. Объект будет построен неподалеку от стадиона «Ростов-Арена», инвестором выступает «Сис госпиталь» Сергея Самсоненко, который владеет одной из крупнейших букмекерских копаний ООО «Фортуна». Строительство больницы оценивается в 5 млрд руб.