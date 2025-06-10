Власти Башкортостана присвоили приоритетный статус проектам создания маслоэкстракционного завода и медцентра

Власти Башкортостана включили в Перечень приоритетных инвестпроектов региона два проекта, сопровождаемые Корпорацией развития. Они предполагают строительство маслоэкстракционного завода в Ишимбайском районе и строительства медицинской клиники в городе Октябрьском.

Инициатор строительства маслоэкстракционного завода, компания «УМЭК «ХОМАЙ» намерена создать современное высокотехнологичное предприятие для переработки масличных культур. Заявленный объем вложений составляет порядка 7 млрд рублей.

– Создание нового маслоэкстракционного завода позволит увеличить объемы производства растительных масел в Башкортостане. Это удовлетворит растущий спрос на внутреннем и внешнем рынках, позволит оптимизировать логистику хранения и переработки сырья, а также снизить издержки и повысить качество выпускаемой продукции, – пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

Статус приоритетного также присвоен проекту строительства медицинской клиники компании «МЕДЦЕНТР-С». Клиника работает с 2021 года. В связи со значительным увеличением количества пациентов и необходимостью повышения качества их обслуживания, инвестор решил создать новый медцентр площадью более 300 квадратных метров, обеспечить его новым технологичным оборудованием и расширить перечень оказываемых услуг. На эти цели он направит 57 млн рублей.

Подготовка документации для включения проектов в ПИП велась специалистами Корпорации развития. В том числе по каждому проекту они проанализировали земельные участки на соответствие целям использования, проработали вопросы реализации проектов с администрациями муниципалитетов и возможность подключения к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями.