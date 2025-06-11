В Сургуте появится новый жилой комплекс бизнес-класса

В Сургуте компания «Самолет» представила проект нового «Квартала Юнити», который будет располагаться на территории инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк», это рядом с торговым центром «Сургут Сити Молл» и Ледовым дворцом. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В новых домах представят сразу три класса жилья — бизнес, комфорт и социальное. Для каждого из них архитекторы разработали определенные виды фасадов, отражающие времена года. Планируют сделать подземный паркинг на 1700 машино-мест и не менее 8 тысяч квадратных метров коммерческих помещений», — говорится в сообщении чиновников.

Также сообщается, что компанией будет построено 160 тысяч квадратных метров жилья, а также гостиницы, культурно-выставочный центр, медклиники, школа с бассейном, детский сад и спорткомплекс. Высота домов при этом будет шесть-восемь этажей, площади квартир от 35 до 140 квадратных метров, обещают высокие потолки и большие панорамные окна.

Первую очередь планируют сдать в 2028 году. Окончание строительства квартала планируется в 2034 году.