Максим Ликсутов: «Банк технологий» пополнился новыми разработками

Московский онлайн-сервис «Банк технологий» расширил базу инновационных решений – сегодня в каталоге представлено более 530 передовых отечественных разработок. Среди новых – программное обеспечение для оптимизации загрузки склада, комплекс для поддержания высокого качества выпускаемой продукции на основе нейросетевой видеоаналитики и другие. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город реализует ряд проектов, направленных на развитие высокотехнологичной индустрии. Например, с 2020 года в столице работает бесплатный онлайн-сервис “Банк технологий”, который помогает предприятиям экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые и современные инструменты. В 2025-м реестр пополнился новыми разработками — сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений», – рассказал Максим Ликсутов.

Размещенные в «Банке Технологий» инструменты помогают предприятиям наращивать производительность, повышать информационную безопасность, цифровизировать и автоматизировать производства. Все решения перед включением в онлайн-реестр проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях.

«Банк технологий» предоставляет пользователям удобный инструмент для самостоятельного подбора проверенных технологических решений. На платформе можно не только найти подходящую разработку, но и подобрать компанию для ее внедрения, изучить практический опыт применения и получить экспертную консультацию по адаптации решения под конкретное предприятие. Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает процесс модернизации производства. Сегодня свои решения в реестре разместили свыше 200 российских компаний», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, компания «ПАУЭР АИКОНТРОЛ» внесла систему видео-аналитического контроля. Она автоматизирует проверку соответствия всех ключевых операций установленным стандартам, санитарным нормам и технологическим процедурам. Комплекс на основе нейросетевой видеоаналитики фиксирует выполнение этапов производства – от настройки оборудования до упаковки готовой продукции – и выявляет отклонения, ошибки и несоблюдение регламентов.

«Решение позволяет выявлять нарушения с точностью свыше 95 процентов, что снижает уровень брака на 3-5 процентов, повышает эффективность оборудования на 11-13 процентов, и увеличивает стабильность качества продукции. Благодаря автоматическому контролю процессов и дисциплины труда, предприятие получает прозрачные и валидные данные для управленческих решений, снижает операционные издержки и усиливает конкурентные позиции», – отметил руководитель компании Максим Захаров.

Компания «Логистикс-Тех» представляет систему управления автоматизированным складским и производственным оборудованием. Решение интегрируется с роботизированными системами хранения, транспортировки и сортировки грузов, включая стеллажи, штабелеры, конвейеры и сортеры. Система в реальном времени отслеживает движение товаров, автоматически распределяет задания между устройствами, оптимизирует маршрутизацию и повышает эффективность хранения.