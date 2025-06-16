На главных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург идут подготовительные работы

На главных участках первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ведутся подготовительные работы, сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову министр транспорта РФ Роман Старовойт в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Трасса разделена на семь участков, на шестом и седьмом - главные участки от Москвы до Твери - сегодня идут подготовительные работы", - сказал он.

По словам Старовойта, 1,5 тыс. человек находятся "в поле", более 250 единиц строительной техники ведут подготовку.

"После получения положительного заключения Главгосэкспертизы полномасштабно развернем строительные работы и увеличим число сотрудников", - добавил министр.

О магистрали

Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут.

К 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на второй квартал 2028 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 18 июня в 07:00 мск.