ОСК намерена наладить собственное производство малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приступает к разработке малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов. Подробности Sudostroenie.info рассказали 11 июня в пресс-службе корпорации.



Работа ведется в рамках стратегии развития АО "ОСК", которая предусматривает наращивание собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота.



Как подчеркивают в корпорации, освоение собственного производства современных и экономичных главных энергетических установок морских транспортных судов (двигателей мощностью более 7 МВт) является критическим условием строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях.



В условиях необходимости освоения данной продукции в сжатые сроки и отсутствия достаточного собственного (странового) задела в транспортном двигателестроении такой мощности целесообразна разработка собственных малооборотных двигателей с целью обеспечения строительства крупнотоннажного флота.



Для целей развития компетенций в двигателестроении АО "ОСК" прорабатывается вопрос приобретения индустриального партнера в качестве базовой площадки для производства малооборотного двигателя большой мощности.



В качестве такой базовой площадки рассматривается ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ), владеющий необходимыми компетенциями, производственными мощностями и выстроенной кооперацией.



Также к реализации проекта будет привлечен российский технологический партнер, обладающий широкой экспертизой в области передового инжиниринга, отмечают в корпорации.

«Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.