Провода с композитным сердечником помогают повысить эффективность энергосетей Германии

Система передачи электроэнергии Германии претерпевает глубокие изменения. В условиях кризиса поставок российского газа и ускоренного движения к целям декарбонизации страна переходит к широкомасштабной электрификации. Учитывая, что растёт доля электроэнергии, вырабатываемой морскими ветровыми электростанциями в Северном море, основная задача в настоящее время заключается в эффек

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