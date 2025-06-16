Провода с композитным сердечником помогают повысить эффективность энергосетей Германии

Плюс
4 часа назад
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Система передачи электроэнергии Германии претерпевает глубокие изменения. В условиях кризиса поставок российского газа и ускоренного движения к целям декарбонизации страна переходит к широкомасштабной электрификации. Учитывая, что растёт доля электроэнергии, вырабатываемой морскими ветровыми электростанциями в Северном море, основная задача в настоящее время заключается в эффек

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