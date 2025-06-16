В Армавире подписали инвестиционное соглашение на 90 млн рублей

В Армавире в рамках рабочей встречи главы города Андрея Харченко с директором АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики» подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта по освоению и организации серийного производства электроприводов рельсового транспорта.

Проект стоимостью 90 млн рублей предусматривает разработку технической документации, приобретение оборудования металлообработки с числовым программным управлением, организацию участка сборки приводов и комплектующих изделий с постановкой продукции на серийное производство электропривода для рельсового транспорта. Реализация проекта поспособствует снижению зависимости от импортных поставок, укрепляя технологическую независимость страны и стимулируя развитие отечественного машиностроения. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2025 года.

Напомним, что предприятие АО НПО «РоСАТ» занимается разработкой, производством и поставкой светодиодной продукции общего и специального назначения, а также оборудования для железнодорожной автоматики и телемеханики.