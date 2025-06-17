Госконтракт на строительство обхода Шерагула Тулунского района заключат в 2025 году

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев принял участие в рабочей встрече с новым руководителем ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Дмитрием Батуриным. Организация занимается содержанием участков федеральных трасс, проходящих через область — Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал" и А-331 "Вилюй". В регионе их общая длина — более 1,5 тысячи км, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

"По состоянию автодорог мне поступают обращения жителей, они просят сделать проезд более комфортным. Наиболее крупный и долгожданный объект — это строительство транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе, где находится переезд через железную дорогу в одном уровне. В этом году по нему планируется заключить государственный контракт. Важными вопросами являются состояние участков автодорог от Усть-Кута до Верхнемаркова, от Тулуна до Братска, а также в Нижнеудинске и Братске", — сообщил Игорь Кобзев.

По словам Дмитрия Батурина, в текущем году работы выполнят на нескольких участках трассы "Вилюй". Так, на участке от Усть-Кута до Верхнемаркова проведут ремонт на участке в 25 км. На эти цели выделено примерно 800 млн рублей. Кроме того, от Тулуна до Братска отремонтируют участок протяженностью 32 км. Также ремонт выполнят на участках дорог в Нижнеудинске, Тулуне и Шерагуле.

"За то время, что я возглавляю Упрдор "Прибайкалье", я посетил все участки автодорог, наиболее сложные — по два раза. В их числе — отрезок от Усть-Кута до Верхнемаркова, который разрушает тяжелая грузовая техника. В этом году мы начнем ремонт покрытия, но нам необходимо найти комплексное решение проблемы", — отметил Дмитрий Батурин.

Он добавил, что в настоящее время Упрдор "Прибайкалье" работает над тремя крупными проектами. Речь идет о подготовке к реконструкции двух мостов через реку Якурим в Усть-Кутском районе, Заларинской развязки, а также к строительству обхода села Шерагул, где планируется возвести путепровод черех ВСЖД.

Кроме того, на трассе А-331 "Вилюй" в этом году планируется привести в нормативное состояние участки дорог протяженностью 20 км, будут сделаны тротуары и освещение. Работы уже начаты. Игорь Кобзев и Дмитрий Батурин решили посетить Братск в июле, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Ранее агентство сообщало, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает контроль работ на ключевых дорожных объектах региона. На этот раз глава Приангарья проинспектировал капремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в Иркутске. Работы подходят к завершающему этапу: полностью демонтирован старый мост, возведён новый. Готовность путепровода составляет 85%, подходов — 45%. Сдать объект планируют уже к 1 сентября.