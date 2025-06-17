Станцию «Спортивная» новосибирского метро планируют достроить к 1 сентября

Строительство станции метро "Спортивная", ввод которой откладывается уже три года, планируют завершить к 1 сентября. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

"Сегодня проконтролировал ход работ на станции "Спортивная". Перед подрядчиком поставлена задача обеспечить строительную готовность к 1 сентября", - написал Кудрявцев.

Сейчас завершаются монтаж и настройка инженерных систем, оборудования транспортной безопасности и автоматизации. Проводится экспертиза эскалаторов, в тоннеле устанавливают системы аварийного освещения и питания контактного рельса. В мае был заключен контракт на сумму 436,2 млн рублей, который предполагает выполнение всех оставшихся работ в комплексе: монтаж освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, системы автоматики движения поездов и ввод станции в эксплуатацию.

Предыдущий контракт стоимостью 203 млн рублей был заключен с тюменской компанией "Акви технолоджи". Компания должна завершить работы по инженерным системам до 30 июня 2025 года. Организация зарегистрирована в Тюменской области с уставным капиталом 25 тыс. рублей, она также являлась субподрядчиком при возведении станции "Спортивная". По условиям нового контракта подрядчик должен завершить все работы до конца лета, добавил Кудрявцев.

Изначально станцию метро "Спортивная", расположенную рядом с ледовым дворцом "Сибирь-арена", планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Позднее сроки ввода неоднократно переносились. Контракт с подрядчиком станции, компанией "Спецтрансстрой", расторгнут по решению мэрии. Сейчас арбитражный суд рассматривает несколько исков, связанных с работами по контракту. По оценке властей, станция находится в высокой степени готовности. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что она может быть введена к новому хоккейному сезону - осени 2025 года. В феврале власти города сообщили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по станции.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.