Строительство поликлиники и подстанции скорой помощи выполнят во Владимирской области

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Ростендер
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Работы по строительству поликлиники и подстанции скорой помощи ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» выполнят во Владимирской области, г. Лакинске, ул. 21 Партсъезда, сообщает RosTender.info. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 2 июля. 

Строительство поликлиники включает в себя возведение основного здания, оснащенного кабинетами врачей различных специализаций, процедурными кабинетами, лабораториями и кабинетами функциональной диагностики. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пациентов, включая удобную навигацию, зоны ожидания и доступную среду для людей с ограниченными возможностями. 

Подстанция скорой помощи предполагает строительство отдельного здания, предназначенного для размещения бригад скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Проект предусматривает создание оптимальных условий для оперативного реагирования на вызовы и оказания экстренной медицинской помощи. В рамках проекта также будут выполнены работы по благоустройству территории, включающие организацию парковочных мест, озеленение и создание пешеходных зон. На строительство потратят средства областного и федерального бюджета в объеме 605 млн рублей.

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