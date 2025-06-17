Строительство поликлиники и подстанции скорой помощи выполнят во Владимирской области

Работы по строительству поликлиники и подстанции скорой помощи ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» выполнят во Владимирской области, г. Лакинске, ул. 21 Партсъезда, сообщает RosTender.info. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 2 июля.

Строительство поликлиники включает в себя возведение основного здания, оснащенного кабинетами врачей различных специализаций, процедурными кабинетами, лабораториями и кабинетами функциональной диагностики. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пациентов, включая удобную навигацию, зоны ожидания и доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

Подстанция скорой помощи предполагает строительство отдельного здания, предназначенного для размещения бригад скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Проект предусматривает создание оптимальных условий для оперативного реагирования на вызовы и оказания экстренной медицинской помощи. В рамках проекта также будут выполнены работы по благоустройству территории, включающие организацию парковочных мест, озеленение и создание пешеходных зон. На строительство потратят средства областного и федерального бюджета в объеме 605 млн рублей.