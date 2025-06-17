«Балтийский судомеханический завод» построит морской терминал на Турухтанных островах, следует из проектов схем территориального планирования ФГИС ТП.

Строительство терминала навалочных грузов пропускной способностью 5 млн тонн грузов в год (текущая 2,5 млн тонн) согласовал Росморречфлот. Инвестиционная декларация проекта утверждена 11 июня 2024 года, его планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

Как отмечается в документах, проект реализуется в соответствии с Долгосрочной программой развития ФГУП «Росморпорт» на 2017–2030 годы и является стратегически важным для модернизации портовой инфраструктуры региона.

Необходимость строительства терминала, отмечается там, обусловлена «наращиванием производства минеральных удобрений и повышением спроса на внешних рынках». Грузовую базу составит хлористый калий.

При выходе на полную мощность терминал обеспечит создание около 800 рабочих мест. За 30 лет его эксплуатации бюджеты всех уровней получат суммарно до 21 млрд рублей.

Особое внимание уделено экологическим аспектам. Для минимизации воздействия на окружающую среду предусмотрены закрытые транспортные галереи, установки для пылеподавления, малошумное оборудование с системами шумоизоляции, высокоэффективные очистные сооружения. Судопогрузочные машины оснастят специальными насадками для улавливания пыли при погрузке.

Инвестиции в строительство составят 20 млрд рублей, реконструкция будет финансироваться за счет собственных средств компании, выяснила «Фонтанка».