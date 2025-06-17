«Полиметалл» представил проект вскрытия Новопетровского месторождения

ООО «Новопетровское» (входит в группу «Полиметалл») до 27 июня будет принимать предложения и замечания к проекту освоения одноименного месторождения в Хайбуллинском районе. Уведомления об общественных обсуждениях опубликованы на сайте районной администрации и государственном портале «Экомониторинг».

Новопетровское золото-медно-цинковое месторождение находится в 30 км к северу от поселка Акъяр, его запасы оцениваются в 10,4 млн тонн руды. В 2022 году Polymetal (предыдущий владелец российских активов холдинга до их продажи группе «Мангазея») получил 75% доли в дочерней структуре АО «Росгеология», владевшей лицензией на разработку Новопетровского месторождения.

1 ноября 2024 года Федеральное агентство по недропользованию выдало «Полиметаллу» лицензию на разработку месторождения (действует до 2053 года), а минувшей весной компания приобрела Сибайский горно-обогатительный комбинат (ранее принадлежал АО «Учалинский ГОК»). Как объяснял «Ъ-Уфа» представитель группы компаний, Новопетровское должно стать сырьевой базой для комбината.

На общественные обсуждения представлен первый этап разработки месторождения, а именно его вскрытие и проходка на глубину 55 м. На этом этапе добыча руды не планируется. Отработка запасов месторождения будет обсуждаться отдельно. Предполагается, что освоение будет вестись подземным способом. На вскрытие отводится три года.