«Т Плюс» установит вторую турбину ГТЭ-65.1 «Силовых машин» на Саратовской ТЭЦ-2

Запуск оборудования в составе энергоблока ПГУ на Саратовской ТЭЦ-2 запланирован на 2033 год. Установка ГТЭ-65.1 на Саратовской ТЭЦ-2 будет способствовать надёжной работе станции и стабильному энергоснабжению жителей города. Это очередной важный шаг в развитии импортозамещения и достижении независимости российской энергетики от иностранных технологий.

ГТЭ-65.1 является первой отечественной турбиной F-класса с технико-экономическими параметрами, которые не уступают зарубежным аналогам. Проектные характеристики ГТЭ-65.1 полностью отвечают потребностям российской энергосистемы. Номинальная мощность образца в нормальных условиях составляет 67,7 МВт. Турбина позволяет более чем в 1,5 раза повысить топливную эффективность станции по сравнению с традиционными паросиловыми установками.

ГТЭ-65.1 на Саратовской ТЭЦ-2 станет второй отечественной турбиной F-класса в контуре «Т Плюс». Первая будет установлена на Пермской ТЭЦ-14. Договор на её поставку был подписан руководством компаний 28 марта этого года.

Также в рамках визита в Санкт-Петербург делегация «Т Плюс» посетила производство АО «Силовые машины», где в настоящее время изготавливается турбина. Представители энергокомпании лично познакомились с работой исследовательского комплекса для натурных испытаний камеры сгорания, современными технологиями литья, 3D-печати и другими решениями, использованными при создании ГТЭ-65.1.