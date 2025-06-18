В ДНР началась подготовка к строительству обхода Мариуполя

Для формирования единой опорной сети автомобильных дорог РФ и развития федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в Донецкой Народной Республике предусмотрено строительство автодорожного обхода города Мариуполя. В настоящее время заключён контракт и специалисты приступили к подготовительным работам, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Федеральная трасса Р-280 „Новороссия“ – одно из важных направлений юга страны. Она входит в Азовское транспортное кольцо. В прошлом году трассу начали поэтапно расширять. И от границы Ростовской области до Мариуполя – это 37 км – она стала полностью четырёхполосной. Теперь занялись расширением новых участков протяжённостью порядка 70 км – от Мариуполя до границы с Запорожской областью и далее до Бердянска. Начинаются подготовительные работы и в рамках строительства автодорожного обхода Мариуполя протяжённостью более 30 км. Он позволит не только увеличить пропускную способность в три раза – до 40 тыс. автомобилей в сутки, но и значительно сократить время поездок. Кроме того, улучшится качество жизни местных жителей за счёт снижения уровня шума и загрязнения», – рассказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что проект обхода Мариуполя предусматривает строительство 6 разноуровневых транспортных развязок, 14 путепроводов и трёх мостов. Для безопасности движения встречные транспортные потоки разделят барьерным ограждением, а на всём протяжении маршрута запланировано устройство наружного электроосвещения. Завершить строительство объекта планируют до конца 2028 года.