В курортном районе Крыма построят апарт-отель за 14 млрд рублей

Компания "Специализированный застройщик "Санторини" вложит свыше 14 млрд рублей в строительство апарт-отеля в Сакском районе Республики Крым. Соответствующий меморандум с представителями бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала заместитель председателя Совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

"Меморандум, который мы подписали с "Санторини", это строительство апарт-отеля в Сакском районе, общий объем инвестиций превысит 14 млрд рублей", - сказала она.

Отель будет располагаться на территории Новофедоровского сельского поселения. Как пояснила Кивико, это будет современный отель со СПА-зоной.

Как в Telegram-канале сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов, в 2025 году представители региона планируют заключить на ПМЭФ инвестиционные соглашения и меморандумы на общую сумму более 60 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.