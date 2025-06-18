Компании Нацпроектстроя расширили перегон БАМа Людю – Тумнин

В Хабаровском крае «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) модернизировала перегон Людю – Тумнин линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Здесь уже открылось двухпутное движение поездов.

Под второй путь механизаторы переработали 108,6 тысяч кубометров грунта. На пересечении с притоками реки Тумнин построили 3 моста и заменили 2 водопропускные трубы.

На участке модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения. Установили 90 опор под высоковольтные линии. С расширением линии необходимость в разъезде Людю отпала, теперь поезда идут по объединенному участку 323 км – Тумнин, а это – больше 14,9 км вторых путей. Комплексное развитие линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань увеличит пропускную способность этого участка БАМа с 33 до 58 пар поездов в сутки.