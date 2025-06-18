Масштабный проект по строительству солнечной генерации будет реализован в Еврейской автономной области

На полях Петербургского экономического форума подписано соглашение о намерениях по строительству в Еврейской автономной области одной из крупнейших солнечных электростанций в России мощностью около 600 МВт. Инвестиции в строительство станции оцениваются в 60 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования выступит российская компания «Юнигрин Энерджи».

Станцию планируется построить к концу 2026 года на территории Камышовского сельского поселения Смидовичского района.

«Это масштабный проект, который будет реализован в достаточно сложных геологических условиях и в сжатые сроки. Но он крайне востребован для снижения энергодефицита на Дальнем Востоке. Не сомневаюсь, что вместе с правительством региона мы справимся с этой задачей», - отметил генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

«Для нас крайне важно развивать «зеленую» энергетику, не нарушая экосистему региона и сохраняя нашу уникальную природную среду. Новая станция позволит снизить нагрузку на действующие сети и повысить надежность энергоснабжения области. Это напрямую влияет на улучшение качества жизни в автономии, делает наш регион более комфортным и безопасным для всех жителей», - подчеркнула врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.

Климатические условия, уровень солнечной инсоляции, температурный график Еврейской автономной области позволяют эффективно использовать на данной территории солнечную генерацию. Кроме того, новый объект будет способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу.

При строительстве солнечной электростанции будет использовано отечественное оборудование, в том числе высокоэффективные солнечные модули, распределительные трансформаторные подстанции, кабельная продукция, а также программное обеспечение.

Юнигрин Энерджи — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики, объединяет всю цепочку производства электроэнергии: от производства оборудования, начиная с кремниевых пластин и заканчивая подстанциями и другим электротехническим оборудованием, до проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций.