Компания Sumitomo Electric и институт NICT установили мировой рекорд в области передачи данных по оптическому волокну

В июне 2025 года компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. и Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (National Institute of Information and Communications Technology - NICT) установили мировой рекорд дальней передачи данных с высокой пропускной способностью по оптическому волокну.

Была достигнута скорость передачи данных 1,02 петабита в секунду на

Данный материал доступен только подписчикам Плюс Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...