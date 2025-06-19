Компания Sumitomo Electric и институт NICT установили мировой рекорд в области передачи данных по оптическому волокну

Плюс
55 минут назад
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
RusCable.Ru
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В июне 2025 года компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. и Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (National Institute of Information and Communications Technology - NICT) установили мировой рекорд дальней передачи данных с высокой пропускной способностью по оптическому волокну. 

Была достигнута скорость передачи данных 1,02 петабита в секунду на

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