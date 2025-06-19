Кабель — это не молоко или вода. Эксперимент по маркировке кабеля «Честным знаком» не удался, но его почему-то решили продлить и расширить

Пилотный проект по маркировке кабельной продукции "Честным знаком" будет продлён до 28 февраля 2026 года. Такое решение приняло Правительство России. В опубликованном постановлении от 17 июня 2025 г. № 906 вносятся изменения в сроки проведения эксперимента и перечень кабельно-проводниковой продукции. Такие изменения в сроках реализации эксперимента по маркировке кабеля "Честным знаком" можно связать с техническими трудностями, огромными экономическими потерями для кабельной отрасли, рисками для критически важных отраслей и, главное, с полным отсутствием интереса у всех участников рынка — производителей и потребителей кабельной продукции.

Первоначальная концепция маркировки, которая предполагала нанесение маркировки "Честный знак" на каждый метр кабеля, столкнулась с серьёзными технологическими и практическими ограничениями. Физически нанести data-matrix коды или добавить элементы в конструкцию многих образцов кабельной продукции без существенного снижения производительности, а также с сохранением читаемости маркировки, не удалось. Не удалось и предложить рынку хоть какую-либо логичную систему "списаний" кодов для контроля оборота кабельной продукции. Кабель практически не продаётся в розницу, все цепочки поставок отлично видны, все характеристики, необходимые для идентификации производителя и продукта, а также другие атрибуты, уже нанесены на маркировку или паспорт изделия и давно прописаны в отраслевых ГОСТах. Маркировка и ещё один код системы "Честный знак" только создают для отрасли дополнительные проблемы и существенно влияют на производительность, создавая ненужные рабочие места, которые занимались бы только учётом. А ещё нанесение маркировки на каждый метр кабеля стоило бы кабельщикам сотни миллионов рублей только за "коды".

После серии неудачных экспериментов по маркировке каждого метра кабеля было принято решение наносить маркировку на бирку или ярлык бухты или барабана с кабелем. В целом, кабельщиков этот тип маркировки устраивает. Действительно, технологически не сложно добавить на этикетку ещё один код. Но только зачем его добавлять? Система никак не гарантирует правильных характеристик кабеля, не защищает от фальсификата на кабельном рынке, а главное — никак не упрощает контроль за оборотом продукции, который и так прозрачен по уже имеющимся документам. Атрибутивный состав тоже никак не расширяется за счёт использования маркировки, потребители, покупатели и монтажные организации тоже не получают никаких бонусов от этого внедрения. Таким образом, отказавшись от "метровой" маркировки и перейдя на маркировку на ярлыке, стоимость "выплат за коды", конечно, снижается, но остальное — в виде учётных систем, избыточного документооборота и ненужных рабочих мест, занимающихся не производительным трудом, — не решается. Даже при компромиссном решении маркировка кабеля ничего не даёт ни производителям, ни потребителям, ни государству с точки зрения учёта или контроля за оборотом. Важно, что при таком решении поддержание системы маркировки для учёта кабельной продукции скорее всего будет убыточным, так как расходы на систему существенно превысят стоимость кодов.

Возможно, именно на основании этих факторов и принято решение о продлении эксперимента по маркировке кабельной продукции. Кабельная продукция оказалась значительно сложнее, чем молоко, кроссовки или бутилированная вода. Это очень особенный продукт — сотни тысяч вариантов номенклатуры, множество решений, выпускаемых по индивидуальным заказам и спецификациям, строгие требования стандартов и покупателей, в том числе из сегментов атомной энергетики и двойного назначения, а главное — уже реализованы все механизмы, необходимые как для контроля за оборотом данной продукции, так и для его полной идентификации. Именно поэтому никакой целесообразности для внедрения "Честного знака" на кабель в каком-либо виде на самом деле не существует. И не имеет значения — оптический это кабель или силовой. Представители отрасли это прекрасно понимают, как, возможно, и инициаторы проекта по маркировке кабельной продукции. Однако почему просто нельзя признать, что первый эксперимент оказался неудачным, и закрыть этот проект — остается загадкой для индустрии.

Сейчас эксперимент продолжается. Какой вопрос пытаются решить инициаторы эксперимента за счёт продления сроков его проведения и добавления новых номенклатурных групп, остаётся загадкой. Уже было потрачено тысячи часов, проведены многочисленные совещания, собрания, презентации, натурные испытания и подготовлены десятки отчётов. Результат не меняется. Кабель — не превращается в условную бутилированную воду. Его нельзя маркировать по тем же принципам, что и массовые ритейл-товары. Он уже имеет всю необходимую маркировку, атрибуты и прослеживаемость. Просто эксперимент может быть неудачным. Такое бывает. Возможно, именно на осознание этого факта и нужно время.

P.S.

То, насколько "Честный знак" является хорошей и отлаженной системой, можно видеть даже на официальном сайте. В месяц поступает более 100 тысяч различных обращений в систему. Больше 45 000 обращений — это только техническая помощь. Нужен ли промышленности такой "зрелый" сервис, за который приходится ещё дорого платить? Вопрос, очевидно, риторический. На сайте есть достаточно любопытной информации о системе маркировки, которая ясно показывает, что лучшее, что можно сделать для кабельной и многих других отраслей, — не пытаться сравнивать их с "молоком". Информация здесь.

Статистика обращений в систему "Честный знак" за месяц.