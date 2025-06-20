ФРП предоставит почти 1 млрд рублей на производство электродвигателей для ABS, ESP и систем охлаждения двигателя

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем в размере 930 млн рублей компании «НПК «Автоприбор» на создание во Владимирской области производства электродвигателей гидронасосов для систем ABS и ESP, а также моторов вентилятора радиатора охлаждения двигателя.

Соглашение о финансировании подписали директор ФРП Роман Петруца и управляющий директор группы предприятий «НПК «Автоприбор» Даниил Черненко в присутствии губернатора Владимирской области Александра Авдеева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ФРП предоставит “НПК “Автоприбор” заем в размере 930 млн под 3% годовых на организацию производства электродвигателей гидронасосов для систем ABS, ESP и моторов вентилятора радиатора двигателя. Общие инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Проект компании отвечает задачам программы “Автокомпоненты”: он направлен на выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной российскими автопроизводителями и с высокой степенью локализации. Всего по этой программе ФРП одобрил финансирование более 80 проектов на общую сумму займов свыше 160 млрд рублей», – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

«Реализация проекта позволит создать во Владимирской области современное высокотехнологичное производство и будет способствовать импортозамещению. Такие инвестиции позволяют обеспечить технологический суверенитет», – заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«НПК «Автоприбор» организует выпуск до 500 тыс. электродвигателей гидронасоса для антиблокировочной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP) ежегодно, а также до 350 тыс. электродвигателей для вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в год. В дальнейшем планируется увеличить годовой объем производства до 1 млн штук каждого вида продукции.

Изделия будут производиться преимущественно из отечественного сырья и материалов – уровень локализации составит до 90%. Производственные мощности разместятся на действующей площадке «НПК «Автоприбор» во Владимире, где уже выпускают электродвигатели для вентилятора отопителя и моторедукторы для стеклоочистительных систем.

«Реализация Президентской программы по локализации производства, требования ПП РФ №719 и другие инструменты господдержки являются ключевыми факторами развития отечественного автопрома. Благодаря им, поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга РФ, а также работе наших клиентов и НАМИ, отечественные компоненты замещают иностранные, развиваются новые компетенции, создаются новые рабочие места. Отдельно хочу отметить системную работу региональных администраций. Так, при содействии Правительства Владимирской области и Администрации города Владимира за последние годы мы смогли существенно модернизировать производственную инфраструктуру. Успешный опыт реализации проекта с ФРП показывает: участие в государственных программах – это реальная возможность для развития отрасли. Причем это не первая программа, которую мы реализуем при поддержке государства и ФРП, и точно не последняя. Все проекты, которые “НПК “Автоприбор” реализует сегодня благодаря ФРП, направлены на создание инновационных продуктов, не имеющих аналогов в России», – подчеркнул управляющий директор группы предприятий «НПК «Автоприбор» Даниил Черненко.

Электродвигатели гидронасоса предназначены для управления клапанами тормозного блока за счет вращения вала с наконечником. Электродвигатели вентилятора системы охлаждения ДВС обеспечивают вращение крыльчатки вентилятора, способствуя снижению температуры пластин радиатора за счет воздушного потока.

Заказчиками компонентов станут другие производители автокомплектующих – «НАМИ инновационные компоненты» и «НПК «Автоприбор-Тольятти», которые будут поставлять их уже в составе готовых изделий на конвейеры заводов «АвтоВАЗ», Haval и Chery.

Средства займа ФРП будут направлены на приобретение производственного оборудования, включая линии для выпуска электропривода управляющих клапанов гидроблока, технологической оснастки электродвигателя и вентилятора радиатора систем охлаждения ДВС.

В марте 2025 года ФРП предоставил «НПК «Автоприбор Искра», входящей вместе с «НПК «Автоприбор» в одну группу, льготный заем в размере 567,5 млн рублей на развитие завода электрических систем в Тольятти. Благодаря средствам займа компания запускает сборочные линии для производства роторов и статоров, а также линию финальной сборки генераторов. После выхода на полную мощность тольяттинский завод сможет поставлять «АвтоВАЗу» до 480 тыс. генераторов в год при общей мощности 500 тыс. изделий ежегодно. Генератор уже поставляется на автомобили, производящиеся на площадке «АвтоВАЗа», и соответствует всем требованиям автопроизводителя.