РФПИ инвестирует в строительство первого моста через Лену в Якутии и будет поддерживать проект до 2040 года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурная группа «ВИС» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого фонд выступит инвестором проекта строительства моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) и останется его участником до 2040 года. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ.

«РФПИ и группа «ВИС» договорились о стратегическом партнерстве в реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лену. РФПИ станет долгосрочным инвестором и будет поддерживать проект до 2040 года», – говорится в сообщении компании.

Документ о партнерстве был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Как уточнили в РФПИ, ключевыми параметрами проекта станут длина вантового моста – 4,6 км, а общей дорожной инфраструктуры – 14,5 км. Новый мост будет состоять из двух полос движения и обеспечит пропускную способность до 5300 автомобилей в сутки. В фонде подчеркнули, что это первый в истории проект подобного масштаба в условиях вечной мерзлоты, где ранее вантовые мосты не строились.



Дополнительно в РФПИ отметили, что в отсутствие круглогодичного транспортного соединения между западной и восточной частями Якутии, около 70% населения региона остается без доступа к «большой земле» на протяжении 5–6 месяцев в году. Возведение постоянной переправы позволит заменить сезонные зимники и паромные переправы, а также существенно снизит расходы бюджета на северный завоз.



Также в фонде прогнозируют, что реализация проекта может стимулировать прирост валового регионального продукта республики примерно на 3% ежегодно.



Строительные работы на объекте, который соединит село Старая Табага с селом Хаптагай в Мегино-Кангаласском районе, начались в октябре 2024 года. Завершить строительство планируется до конца 2028 года.