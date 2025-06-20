Росэл запустил серийное производство сверхскоростных устройств для предотвращения пожаров в электросетях

Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех наладил массовое производство устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП). Изделия предназначены для предотвращения возгораний, вызванных скрытыми дуговыми разрядами в электропроводке. Они срабатывают в четыре раза быстрее, чем это допускается по максимальному значению, установленному ГОСТом. Устройства уже успешно применяются в жилье, на железной дороге, а также в социальных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. В частности, они защищают от возгораний Государственный Эрмитаж.

Дуговой пробой – это искрение в электропроводке, возникающее при дефектах или нарушении контактов, что может привести к возгоранию. УЗДП анализирует характерные помехи в электросети, вызванные дуговым разрядом, и мгновенно отключает цепь при обнаружении угрозы. Это позволяет предотвратить пожароопасную ситуацию.

Устройство разработано компанией «Экотех», а массовое производство налажено на базе научно-производственного предприятия «Исток имени Шокина» (организации входят в Росэл). Это полностью отечественное изделие, которое тестировалось на российских электросетях с учетом всех особенностей эксплуатации. Благодаря уникальному алгоритму, который анализирует сигналы сети и принимает решение о механическом отключении, устройство обладает большей чувствительностью и точностью в сравнении с импортными аналогами. Более 10 000 испытаний показали, что при пожароопасной ситуации время отключения электросети в среднем в четыре раза меньше, чем предусматривают максимальные значения ГОСТа.

«Наша цель – обеспечить максимальную защиту от пожаров, вызванных неисправностями электропроводки. Тестирование УЗДП проводилось как на стандартных объектах, так и, например, на пожарных поездах, где риск перегрева оборудования особенно велик. Наше устройство уже доказало свою эффективность и применяется на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», в социальных и культурных учреждениях, включая Государственный Эрмитаж», – рассказал генеральный директор «Экотеха» Артем Груздев.

Устройство представляет собой компактный блок, состоящий из двух модулей, что дает возможность устанавливать его в стандартные электрощиты. УЗДП также оснащено цветовыми индикаторами работы и срабатывания. Особенно актуально его применение для помещений с высокой плотностью электроприборов, зданий с устаревшей проводкой, а также социальных объектов, где требования к пожарной безопасности крайне высоки. Также устройство можно устанавливать на обширную распределённую сеть, что позволяет значительно сократить число необходимых приборов по сравнению с конкурентными решениями и снизить затраты для потребителя.

Законодательные изменения, вступившие в силу в марте 2024 года, сделали применение УЗДП обязательным в жилых зданиях высотой от 50 метров, школах, больницах и других социальных объектах. Это открывает новые перспективы для внедрения разработки по всей стране.