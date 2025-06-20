«Россети Северо-Запад» обеспечат 23 МВт резерва мощности для развития Приладожья и Прионежского района Карелии

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

Вячеслав Торсунов рассказал, что «Россети Северо-Запад» до 2028 года модернизируют в регионе 5 центров питания. Это подстанции 110 кВ «Шуя», «Заозерье», «Ляскеля», «Лахденпохья» и 35 кВ «Бесовец».

Работы позволят разгрузить электросетевую инфраструктуру и обеспечить 23 МВт резерва мощности для развития Прионежского и Лахденпохского районов Республики Карелия. Это лидеры региона по вводу жилья и одни из главных туристических направлений.

«Вместе с руководством Республики Карелия мы работаем на развитие экономики региона и всей страны. В 2025 году планируем направить на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в республике 2,7 миллиарда рублей. Кроме этого, обеспечим дополнительные мощности для развития туризма и жилищного строительства», — отметил Вячеслав Торсунов.