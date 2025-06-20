«Россети» и «ЛУКОЙЛ» договорились о сотрудничестве по повышению доступности автозаправочной инфраструктуры

Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны будут взаимодействовать в сфере технологического присоединения к сетям объектов, необходимых для развития многофункциональных автозаправочных комплексов на ключевых магистралях страны.

Приоритетные регионы для совместной работы будут определены с учетом технической возможности реализации проектов на конкретной территории. Предполагается взаимная экспертная поддержка и проведение консультаций, обмен опытом, повышение компетенций персонала. Кроме того, соглашение охватывает сферу электрозарядных станций.

Группа «Россети», как крупнейшая электросетевая компания страны, последовательно ведет работу по повышению доступности инфраструктуры, в том числе для обеспечения возможностей подключения к сетям объектов, необходимых конечным потребителям, в районах, удаленных от населенных пунктов. К этой категории относятся многофункциональные комплексы реализации топлива.

ЛУКОЙЛ – один из лидеров в стране по количеству «быстрых» зарядок на АЗС, мощностью от 120 до 150 кВт. На 116 автозаправочных комплексах ЛУКОЙЛа размещено 130 электрозарядных станций.