Кавказ.РФ и «Ростелеком» цифровизируют инфраструктуру региона

Кавказ.РФ и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве с целью развития цифровой инфраструктуры и предоставления современных сервисов. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Соглашение между Кавказ.РФ и ПАО «Ростелеком» предусматривает стратегическое партнерство, направленное на совместное развитие инфраструктуры и предоставление комплексных сервисов для Кавказ.РФ. В рамках сотрудничества стороны договорились реализовывать современные отраслевые и интеграционные решения, включающие развитие Wi-Fi инфраструктуры, облачных сервисов, систем автоматизации, видеонаблюдения, сенсорных киосков и других технологий, способных повысить эффективность бизнес-процессов и обеспечить автоматизацию деятельности предприятий.

Хасан Тимижев, исполнительный директор АО «КАВКАЗ.РФ»:

«Сегодня цифровая трансформация все больше затрагивает сферу туризма. Понимая это, бизнес активно инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры. На курортах под управлением Кавказ.РФ мы внедряем самые современные цифровые решения, включая услуги связи, системы автоматизации, видеонаблюдения и многие другие. Технологическое партнерство с крупнейшим провайдером услуг и решений поможет создать на наших курортах комфортную и безопасную среду, внедрить эффективные ИТ-решения, что в конечном счете повысит качество отдыха туристов».

Валерий Ермаков, заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком»:

«Мы видим стратегическую ценность в партнерстве с Кавказ.РФ и уверены, что сможем реализовать цифровые решения, которые повысят эффективность деятельности наших партнеров и создадут условия для устойчивого развития региона. Мы рады возможности внедрять новые технологии по сервисной модели и делиться отраслевой экспертизой в области туризма. Надеемся, что это соглашение станет большим шагом в цифровизации отрасли».

«Ростелеком» выступит основным инфраструктурным партнером для Кавказ.РФ, предоставляя услуги связи и цифровые решения на условиях партнерства. Компания возьмет на себя обязательства по проектированию и строительству сетей связи, монтажу и запуску оборудования, внедрению программных систем, обеспечению информационной безопасности и сопровождению функционирования созданных систем, включая эксплуатационно-техническое обслуживание и модернизацию инфраструктуры.

Еще одним важным направлением совместной работы является разработка стратегии сотрудничества с резидентами Особой экономической зоны (ОЭЗ), для которых будут созданы условия доступа к цифровым сервисам и услугам, что будет способствовать развитию бизнеса и инновационных инициатив в регионе.