Границу с Монголией на Чуйском тракте смогут пересекать более 1000 автомобилей в сутки

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Ташанта». Его модернизацию проводят по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Новая инфраструктура и современные системы досмотра повысят качество и скорость пропуска пассажирского и грузового автотранспорта в направлении Монголии и Китая.

Погранпереход Ташанта находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, на 943-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Он обеспечивает транспортные связи с Монголией через сопредельный пункт пропуска Цагааннуур, примыкающий к специально созданной на этом маршруте свободной экономической зоне «Цагааннуур». Через Ташанту также проходит новый, более короткий, транзитный коридор для грузообмена между Россией и Китаем.

«Проектные решения по реконструкции и строительству новых зданий на погранпереходе в конце Чуйского тракта предполагают увеличение его пропускной способности до 1020 автомобилей в сутки или 372 300 в год. В том числе планируется пропуск или пересечение 600 легковых и 400 грузовых автомобилей в сутки или, соответственно, 219 000 и 146 000 единиц в год», - рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Придатченко.

На территории пункта пропуска разместят ряд модульных блоков, включая помещения для въездного-выездного контроля, углубленного досмотра грузового транспорта. Кроме того, отдельные здания построят для служб Роспотребнадзора, включая оборудование для санитарно-карантинного контроля.

Заказчик - Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Генеральная проектная организация - «АртСтройТехнология».