Новый проект модернизации Северной верфи предусматривает постройку сухого дока размерами 400х70 метров

Новый проект модернизации судостроительного завода ОСК "Северная верфь" предусматривает появление сухого дока размерами 400х70 метров для строительства судов длиной до 350 метров. Об этом, как следует из сообщения предприятия, рассказал и.о. технического директора Северной верфи Роман Обухов.

«Это будет первый в отрасли судостроения по своему масштабу опыт модернизации верфи. Новый сухой док (400×70 м) и краны грузоподъемностью до 900 тонн дадут возможность строить суда длиной до 350 метров, включая танкеры типа Aframax и газовозы», – рассказал представитель завода.

В ходе ПМЭФ-2025 между ОСК и правительством Санкт-Петербурга было заключено соглашение о модернизации завода. Ключевые технологические изменения включают внедрение автоматизированных линий резки и сборки, строительство крытых стапелей с климат-контролем и современные окрасочные комплексы.



Инновационные решения позволят достичь 90% технической готовности судов еще на стапельном этапе, значительно сократив сроки строительства, добавляют на Северной верфи.



Напомним, планами начать очередной этап модернизации Северной верфи в 2025 году поделился в декабре 2024 года гендиректор ОСК Андрей Пучков. По его словам, после завершения модернизации на предприятии появится возможность выпускать крупные насыщенные блоки и собирать их в крупнотоннажные суда.



Контракт на первые работы в рамках модернизации Северной верфи был заключен с ОАО "Метрострой" в декабре 2017 года. В дальнейшем контракт был расторгнут, подрядчик несколько раз менялся, работы по модернизации не были завершены.



Первый этап проект строительства современного судостроительного комплекса на территории Северной верфи предусматривал стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250х140х75 м. На следующем этапе модернизации планировалось обновление корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производств.

