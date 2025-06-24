РЖД закупят у ЕВРАЗа уникальные рельсы для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

В рамках заключенного контракта ЕВРАЗ произведет и поставит ОАО «РЖД» 161 тыс. тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт‑Петербург, в том числе в 2025 году – 35,1 тыс. тонн, в 2026 году – 84,2 тыс. тонн, в 2027 году – 41,7 тыс. тонн. Этот объем полностью обеспечит строительство новой железной дороги.

Для ВСМ создан эксклюзивный продукт – рельсы ДТ350ВС400. Они предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 км/ч. Новый продукт разработан ЕВРАЗом в партнерстве с ОАО «РЖД». По точности профиля и прямолинейности они превосходят мировые аналоги. Они устойчивы к динамическим нагрузкам, могут использоваться в разных климатических условиях – от минус 60 до плюс 60°С.

Для обеспечения надежности сварных соединений специалисты АО «ВНИИЖТ» и ЕВРАЗа разработали специальные требования к режимам сварки рельсов. Это обеспечит надежность и безопасность при движении поездов на высоких скоростях.

Рельсовая продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». Первая отгрузка запланирована на III квартал 2025 года.