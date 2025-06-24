Цифровая система Ростеха для горной добычи стала частью учебной программы Горного университета

Компания ГЕОМИКС, входящая в холдинг «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации Ростех, открыла в Санкт-Петербургском горном университете (СПГУ) новый цифровой компьютерный класс. В нем студенты смогут обучаться работе с отечественным профессиональным цифровым решением для инженеров горнодобывающей отрасли. Это поможет молодым специалистам по окончании вуза быстро освоиться на работе в компаниях, использующих программный комплекс «Горно-геологическая информационная система ГЕОМИКС» (ГГИС ГЕОМИКС).

В рамках партнерского сотрудничества вузу переданы 70 академических лицензий ГГИС ГЕОМИКС. Учебное помещение оснащено компьютерными рабочими местами с установленным современным профессиональным ПО, а также интерактивной панелью. Класс позволяет обучаться работе в программе одновременно 21 студенту.

«Профессиональная отраслевая программа ГЕОМИКС уже внедрена более чем на 45 предприятиях горной промышленности России. Изучение этой ИТ-системы со студенческой скамьи позволит будущим молодым специалистам на выходе из Горного университета иметь навыки работы с востребованным отраслевым софтом. Это обеспечит горнодобывающие предприятия свежими кадрами высокой квалификации с наработанным практическим опытом», — сказали в Ростехе.

В церемонии открытия класса приняли участие ректор СПГУ Владимир Литвиненко, генеральный директор ООО «РТ-Инжиниринг» Олег Никишин и генеральный директор ГЕОМИКСа Гимиран Утенов.

«Информационные технологии в той или иной степени внедряются в деятельность всех без исключения добывающих предприятий. Поэтому наличие практических навыков работы в отраслевом ПО у будущего горного инженера сложно переоценить. Для нас, как компании-разработчика, возможность коммуникаций с университетом и отраслевым бизнес-сообществом чрезвычайно важна. Это позволяет нам актуализировать наши ИТ-продукты под запросы отрасли, повысить их востребованность и полностью заменить иностранные решения, ставшие из-за санкций недоступными», — сказал Гимиран Утенов.

Санкт-Петербургский горный университет — один из крупнейших вузов по горному делу и старейшее высшее техническое учебное заведение России. Вуз готовит специалистов для всех отраслей горно-металлургического и нефтегазового комплекса, геологической службы, промышленного и гражданского строительства России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.