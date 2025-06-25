На строительство кампуса в Великом Новгороде выделят 6 млрд рублей

Из федерального бюджета выделят 6 млрд рублей на строительство современного университетского кампуса в Великом Новгороде. Из них в этом году поступят 1,3 млрд рублей, в 2026 году – 3,2 млрд рублей, в 2027 – 1,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«В ближайшее время подпишем соглашение о получении межбюджетных трансфертов, и уже в июле ожидаем поступление средств. Со своей стороны мы уже предусмотрели софинансирование. Это значимое событие для нас, результат большой совместной работы федеральных коллег и региональной команды правительства, Новгородского университета, особой экономической зоны «Новгородская». Федеральное финансирование позволит нам увеличить темп строительных работ. Современный университетский кампус станет точкой роста для Великого Новгорода и области в целом, позволит привлечь в регион талантливую молодёжь со всей страны», – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Изменения в областном бюджете уже утверждены на внеочередном заседании правительства Новгородской области, в ближайшее время они будут рассмотрены депутатами Новгородской областной Думы.

Строительство современного университетского кампуса идёт полным ходом. Подготовительный этап завершён, проведены технологические подключения внешних коммуникаций, включая водоснабжение, газификацию, связь и канализацию.

Генеральный подрядчик – компания «Алабуга Девелопмент» – продолжает работы по устройству фундаментов будущих жилых корпусов кампуса, у многофункционального комплекса ведутся работы по устройству стен подвала, армирование стен бассейна.

Напомним, строительство кампуса в Великом Новгороде ведётся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Кампус станет частью концепции «Город – университет». Строительство ведёт ОЭЗ «Новгородская» в партнёрстве с правительством Новгородской области и НовГУ имени Ярослава Мудрого. Сеть современных кампусов создаётся в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведёт Правительство РФ и Минобрнауки России.

По информации пресс-центра правительства Новгородской области.