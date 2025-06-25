В Истре построят дублер Новорижского шоссе и транспортную развязку

Участок дублера Новорижского шоссе и транспортную развязку на пересечении с дорогой «Аносино – Покровское» построят в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московсковской области.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектных и строительных работ. Благодаря новой развязке и дублеру будут перераспределены транспортные потоки, появится дополнительный выезд в сторону Москвы, что позволит автомобилистам сэкономить более 30 минут в пути. Также улучшится транспортная доступность для жителей деревень Покровское, Красный поселок, Славково, Воронино, Писково, Захарово.

«Выполнить проектирование планируется во втором квартале 2026 года, а завершить строительные работы планируется в третьем квартале 2027 года, - отметили в ведомстве. - Сейчас на данном участке сложилась сложная транспортная ситуация, поскольку отсутствуют съезды с Новорижского шоссе при движении в Москву. Водителям приходится делать перепробег порядка 11 км до ближайшего разворота на ЦКАД».

Общая протяженность нового транспортного объекта составит более 3,5 км, включая развязку. Движение будет осуществляться по двум полосам. Для удобства и безопасности жителей будут установлены шумозащитные экраны, также предусмотрено строительство новой ливневой канализации и устройство линии наружного освещения.