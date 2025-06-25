В Пятигорске в строительство оздоровительного комплекса вложат 3 млрд рублей

Около 3 млрд рублей будет вложено в строительство многофункционального оздоровительного и гостиничного комплекса в курортном Пятигорске на Ставрополье. На территории разместят СПА, глэмпинг и апарт-отель, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Планируется строительство в Пятигорске многофункционального оздоровительного и гостиничного комплекса стоимостью 3 млрд рублей, в который входят СПА-комплекс, зона глэмпинга и апарт-отель. Его общая емкость составит 540 номеров", - говорится в сообщении.

На заседании краевого координационного совета по развитию инвестиционной деятельности было принято решение о выделении инвестору в аренду на льготных условиях земельного участка. На таких же условиях будет поддержан проект в курортном Железноводске.

"Один из участков предназначен для строительства нескольких корпусов санаторно-гостиничного комплекса на 245 номеров с широким спектром услуг в Железноводске стоимостью почти 3 млрд рублей. Реализация проекта даст городу 83 новых рабочих места", - пояснили в пресс-службе.

Также регион обеспечит коммунальной инфраструктурой создание мультиягодного кластера в Кочубеевском округе. Это даст возможность запустить полный цикл производства клубники - от селекции новых сортов и выращивания посадочного материала до культивации ягодных культур и их переработки. Площадь теплиц составит около 40 га.