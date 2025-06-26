B Кирове построят каток с искусственным льдом

Государственная экспертиза Кировской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне «Радужный» Нововятского района города Кирова. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Утвержденный экспертами проект предполагает строительство одноэтажного крытого катка с искусственным льдом общей площадью более 3 тыс. кв. м. В нем разместятся ледовое поле размером 30х60 м, раздевалки, санузлы, а также другие вспомогательные и административно-бытовые помещения.

Занятия на ледовом поле будут проходить по видам спорта «Хоккей» и «Фигурное катание на коньках».

Благодаря строительству нового спортивного объекта профессиональные спортсмены смогут проводить тренировки, а жители микрорайона разнообразят свой досуг с пользой для здоровья.

Источник: КОГАУ «Управление госэкспертизы»