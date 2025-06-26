25 июня 2025 года Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак вручил коллективу НИУ «МЭИ» Почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» за достигнутые высокие показатели и заслуги перед государством. Церемония награждения прошла в рамках празднования 95-летия МЭИ.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с 95-летием Московского энергетического института — ведущего научно-образовательного центра страны, кузницы инженерных кадров для энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. За эти годы более 200 тысяч специалистов, подготовленных в стенах МЭИ, внесли огромный вклад в развитие отечественной и мировой энергетики, промышленности, науки и техники», – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

НИУ «МЭИ» является одним из мировых лидеров в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. Ежегодно МЭИ выпускает сотни квалифицированных кадров для разных отраслей отечественной энергетики, ведет активную научную работу, обогащает мировую науку новыми исследованиями, а также развивает научный и педагогический опыт предыдущих поколений.

«Для МЭИ быть удостоенным данной награды – большая честь! Эта высокая государственная награда всего коллектива МЭИ, который на протяжении почти века преданно служит науке, образованию и развитию отечественной энергетики. МЭИ был и остаётся кузницей инженерных кадров, флагманом научных открытий и пространством, где рождаются передовые технологии. Мы благодарны государству за такую высокую оценку нашей работы и воспринимаем эту награду как стимул к дальнейшему развитию, укреплению международных связей и подготовке нового поколения талантливых специалистов», – прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

За последние 10 лет НИУ «МЭИ» удостоен 10-ти государственных и правительственных наград, включая зарубежные (всего 18 наград с 1930 года).

1 мая 2025 года Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным коллектив НИУ «МЭИ» был награждён почётным знаком «За успехи в труде».​