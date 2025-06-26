Правительство утвердило планируемый объём субсидирования региональных проектов по развитию городского электротранспорта

В 2025 году на субсидирование льготных кредитов, предоставляемых на поддержку реализуемых проектов по развитию городского электрического наземного общественного транспорта в регионах, предполагается направить около 4 млрд рублей. На бюджетную трёхлетку планируемое финансирование составит 12 млрд рублей, а в целом с 2025 до 2042 года – более 41,7 млрд рублей. Подписано распоряжение, содержащее распределение этих средств.

Решение позволит гарантировать софинансирование уже начатых проектов по строительству, модернизации и реконструкции трамвайных линий и инфраструктуры для них, а также приобретению электротранспорта. Такие проекты реализуются на основе долгосрочных концессионных соглашений.

Среди участников программы субсидирования проектов по развитию городского электротранспорта – Краснодарский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области. Участники получают льготные кредиты на реализацию таких проектов с 2023 года в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Субсидии из федерального бюджета на компенсацию недополученных доходов из‑за применения льготной ставки выделяются «ВЭБ.РФ» в виде имущественного взноса от государства.

Ранее главным распорядителем бюджетных средств по этому направлению выступал Минфин. Подписанным распоряжением эти функции переданы Минтрансу.

О принятом решении Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина 26 июня.

По его словам, дальнейшая реализация принятых решений поможет уменьшить шум на городских улицах, снизить уровень выбросов за счёт более экологичного подвижного состава, а главное – сделает поездки на транспорте комфортнее и безопаснее.