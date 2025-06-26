Правительство утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны «Зелёная долина»

Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Республике Татарстан особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зелёная долина».

Новая ОЭЗ расположится на территории Заинского муниципального района республики. Это место отличается близостью к транспортно-логистическим узлам, связывающим крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции. Сама инвестиционная площадка будет находиться в непосредственной близости к Альметьевскому шоссе, что позволит организовать доставку необходимого сырья и оборудования и обеспечить вывоз готовой продукции.

В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий. Речь идёт о предприятиях по переработке лубяных культур, а также производству льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов биогенных материалов.

Объём инвестиций в эти проекты составит более 15 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превысит 440.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.