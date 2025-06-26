«Росатом» и «ВСП Глобал» объединят усилия для создания центра обработки данных

В рамках VIII Форума «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура» АО «Атомдата» (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и компания «ВСП Глобал» подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает стратегическое партнерство компаний в создании центров обработки данных (ЦОД), ориентированных на выполнение высоконагруженных вычислений в сфере ИИ.

Первым шагом в этом направлении станет совместное предприятие для реализации проекта «IT кластер “ДолИИна”». Ключевым элементом проекта станет ЦОД, создаваемый для разработки продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта. Проектируемый ИТ-кластер будет расположен в районе города Павловск, в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Его инженерная инфраструктура будет адаптирована для сервисов ИИ, что обеспечит гибкость в сочетании классических и высоконагруженных стоек. ЦОД будет иметь прямое подключение к современной цифровой подстанции «Восток» с использованием тарифов на электроэнергию класса ВН (110 кВ), что создаст максимально привлекательные условия для будущих клиентов. Общая выделенная мощность для пяти модулей ЦОД составит 50 МВт, а проектная энергонагруженность одной ИТ-стойки будет варьироваться от 20 до 100 кВт.

Сотрудничество компаний не ограничится только строительством инфраструктуры. Планируется создание Центра компетенций в сфере искусственного интеллекта, в работе которого примут участие ведущие вузы России, Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) и крупнейшие отраслевые бизнес-объединения. Такое взаимодействие позволит не только развивать существующие, но и создавать новые продукты и услуги с применением систем искусственного интеллекта.

«В России в сегменте коммерческих Центров обработки данных фактически отсутствует предложение для размещения ИТ-инфраструктуры для задач ИИ. Средняя мощность ИТ-стоек в российских ЦОДах – 5–10 кВт, что достаточно для стандартных серверов и систем хранения данных (СХД). Для высоконагруженных ИИ-систем необходима мощность 20 кВт и более. Высоконагруженные стойки требуют изменения топологии всей инженерной инфраструктуры. При этом высоконагруженные GPU-кластеры нужны только для обучения ИИ-моделей. Для их использования достаточно более или менее классической ИТ-инфраструктуры. Так что и в ИИ-ЦОДах не все стойки будут мощностью более 20 кВт. И для инженеров – это серьезный вызов (сделать ЦОД универсальным, чтобы размещать и высоконагруженные, и классические стойки)», — отметил генеральный директор «ВСП Глобал» Александр Овчинников.

«Большое количество компаний, не говоря про стартапы, не могут позволить себе GPU-кластер за миллионы долларов. А специализированной инфраструктуры, где можно было бы арендовать такой кластер, в стране практически нет. Мы верим, что в условиях бурного развития технологий ИИ такой проект будет востребован рынком», — подчеркнул генеральный директор АО «Атомдата» Сергей Лысенко.

Группа компаний «Атомдата» - поставщик услуг ЦОД, облачных сервисов, услуг связи и сопутствующих цифровых продуктов и сервисов. Она является центром компетенций госкорпорации «Росатом» по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых центров обработки данных, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграции.

Компания «ВСП Глобал» успешно работает в сфере проектирования и строительства с 2012 года, объединяя более 70 высококвалифицированных специалистов, включая сертифицированных экспертов НОПРИЗ. Предоставляет полный спектр услуг: комплексное проектирование зданий и сооружений; строительство жилых, общественных и промышленных объектов; реализация центров обработки данных и линейных объектов инфраструктуры. Выполняет функции девелопера, генерального проектировщика, технического заказчика, осуществляет строительный контроль, авторский надзор. Также проводит инженерные изыскания, обследования зданий и сооружений, разрабатывает проекты капитального ремонта.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО, осуществлять перевод процессов в цифровую форму. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.