Использование технологий динамического рейтинга ВЛ позволяет системным операторам Tennet и Fingrid увеличить пропускную способность передающей сети

Немецко-голландский системный оператор Tennet продолжает использовать технологию динамического рейтинга (Dynamic Line Rating, DLR), предусматривающую установку на ВЛ датчиков, которые каждые пять минут измеряют температуру и степень провисания проводов. На основе полученных данных и прогнозов погоды с помощью специализированной IT-платформы системный оператор может на 56 часов вперед определить максимально допустимый переток мощности. Использование DLR-технологии позволяет определить в зависимости от текущих условий объем дополнительных перетоков, что важно в периоды высокой выработки ВЭС или СЭС, и может обеспечить передачу по высоковольтной сети до 30% дополнительной мощности.

Весной текущего года DLR была внедрена еще на пяти высоковольтных ВЛ; таким образом, количество магистральных ВЛ, на которых внедрена DLR, достигло десяти. Кроме того, на некоторых ВЛ начата эксплуатация новой DLR-технологии, которая не предусматривает установку линейных датчиков. Эта технология позволяет обеспечить передачу меньшей дополнительной мощности, но гораздо проще в части внедрения. Всего к концу 2025 г. TenneT планирует внедрить обе DLR-технологии на 20 высоковольтных ВЛ – как на магистральных ВЛ напряжением 380 кВ, так и на ВЛ в сети напряжением 110 кВ и 150 кВ.

Электрическая сеть Нидерландов становится все более перегруженной, поэтому в ближайшие годы планируется ее значительное расширение. Расширение и модернизация электросетевой инфраструктуры требуют больших затрат и времени, поэтому применение таких интеллектуальных решений, как использование DLR технологий для более эффективного использования существующей сети, имеет важное значение в краткосрочной перспективе, однако не решает проблему перегруженности передающей сети в долгосрочной перспективе, поэтому TenneT в ближайшие 10 лет планирует провести модернизацию около 460 км сети 380 кВ.

Финский системный оператор Fingrid также начал использование DLR технологий: заключил договор с эстонской компанией Gridraven на внедрение DLR на пяти ВЛ 400 кВ совокупной протяженностью 700 км с возможностью последующего внедрения DLR на всех на магистральных ВЛ 400 кВ совокупной протяженностью 5 500 км, к концу 2025 г. Внедрение DLR позволит Fingrid эффективнее использовать существующую электросетевую инфраструктуру, особенно в зонах со сложным природным ландшафтом, и обеспечит высвобождение до 30% дополнительной пропускной способности передающей сети ежегодно, что позволит значительно снизить затраты на сооружение новой электросетевой инфраструктуры.

Официальный сайт TenneT, информационно-аналитический ресурс Smart Energy https://www.tennet.eu, https://www.smart-energy.com