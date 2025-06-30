Компания Ротенберга вложит 10 млрд рублей в реконструкцию санатория «Мисхор»

Компания "Визант групп", принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу, инвестирует более 10 млрд рублей в реконструкцию бывшего санатория "Мисхор" в Республике Крым, сообщили журналистам в компании.

"На Южном берегу Крыма начались работу по реконструкции и благоустройству территории бывшего санатория "Мисхор". Общий объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. "Мисхор" сохранит свой формат - акцент на семейный отдых, в сочетании с сильной медицинской базой. Здесь будет функционировать современный круглогодичный оздоровительно-профилактический центр с большим спектром услуг от диагностики до СПА-уходов и термальных зон", - говорится в сообщении. Открытие санатория запланировано на 2027 год.

Обновленный жилой корпус будет состоять из 435 номеров, в числе которых будут оборудованные номера для маломобильных граждан. Для гостей будут работать спортивные площадки и детский клуб, а пляж санатория, как и раньше, останется общедоступным. Запуск проекта позволит создать больше 250 новых рабочих мест.

"Все работы ведутся с учетом уникального ландшафта местности. Впервые за много лет будет благоустроена территория санатория. Проект благоустройства уже получил высшую девелоперскую премию ProEstate Awards 2025 в номинации "Успешный старт. Лучшее рекреационное пространство". Работали над будущим обликом парковой территории санатория команда, входящая в топ-5 архитектурных бюро России", - отметили в компании.

Создатели проекта предусмотрели озеленение территории, фонтаны и художественную подсветку, а также добавление мозаичных элементов, в том числе и в новом открытом трехуровневом бассейне.