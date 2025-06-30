Рост энергетического потенциала Крайнего Севера обеспечит актуализация существующих локальных решений

Создание условий для развития интеллектуальной энергетики на труднодоступных и изолированных территориях обсудили на совещании, организованном Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Российское энергетическое агентство Минэнерго России представили заместитель генерального директора Сергей Романов и руководитель Департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК Виолетта Киушкина.

В дискуссии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных властей, энергетических компаний, институтов развития и научных организаций. Они сфокусировали внимание на одной из стратегических задач России в сфере энергетики ‒ обеспечении гарантированного энергоснабжения потребителей на изолированных территориях Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

Для ее выполнения планируется заменить неэффективную дизельную, мазутную и угольную генерации системами интеллектуальной энергетики в виде автономных гибридных энергетических комплексов, использующих как привозные, так и местные энергетические ресурсы. Однако сейчас обновление локальной энергетической инфраструктуры на Крайнем Севере значительно замедляют административные барьеры, технологические и финансовые ограничения.

Сергей Романов отметил, что наиболее сложная ситуация складывается в населенных пунктах, где отсутствуют крупные промышленные потребители и слабо выражена экономическая деятельность. В контексте распределения затрат на модернизацию объектов генерации эти факторы существенно затрудняют развитие отдаленных регионов, создают дополнительную нагрузку на местные бюджеты и население. Для изменения ситуации необходимы актуализация существующих локальных решений, а также комплексный подход к обеспечению надежности энергоснабжения потребителей и повышению энергоэффективности действующих объектов генерации.

Помимо этого, представители Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Центра «Энерджинет» и РЭА Минэнерго России обсудили проведение эксперимента по использованию новых бизнес-моделей и форм государственно-частного партнерства при модернизации объектов локальной инженерной инфраструктуры на труднодоступных и изолированных территориях.