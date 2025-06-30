«Интеррос» вложит 5 млрд рублей в фонд для инвестиций в проекты «Роснано»

"Интеррос" создал фонд "Заря" для инвестиций в высокотехнологичные проекты группы "Роснано", в течение пяти лет сумма инвестиций в фонд достигнет 5 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в "Интерросе".

Соответствующее соглашение об инвестициях в рамках фонда "Заря" в проекты группы "Роснано" подписали генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин и председатель правления "Роснано" Сергей Куликов.

Ключевая задача фонда - стратегическое управление высокотехнологичными проектами, привлечение частного капитала, а также поиск и внедрение новых форм финансирования, отметили в "Интерросе".

"Средства фонда будут направлены на развитие высокотехнологичных проектов, подготовленных для инвестирования управляющей компанией, в которую войдут основатели этих проектов в Роснано. Среди первых объектов инвестирования - проект по созданию "дизайна" отечественного чипа для инновационных систем высокоточной навигации; платформа Hyper - система комплексного развития электродвижения в регионах России; экологический проект с использованием экономики замкнутого цикла по утилизации техногенных образований", - добавили в компании.

По словам Батехина, фонд "Заря" - последовательное развитие экосистемы "Интерроса".

"Мы планируем сфокусироваться в том числе на фундаментальных разработках для критической инфраструктуры, к которым относятся навигационные системы, платформенные решения для электродвижения и новейшие системы переработки техногенных образований. Уверен, что участие "Интерроса" в развитии проектов фонда даст им устойчивое интенсивное развитие", - отметил Батехин.

О компании

"Интеррос" - одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, создана в 1990 году Владимиром Потаниным.