Алексей Лихачёв посетил Кольскую АЭС и рассказал о подготовке строительства новых энергоблоков

Проект по сооружению новой очереди станции призван стать драйвером социально-экономического развития Арктического региона.

1 июля Кольскую АЭС с рабочим визитом посетил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Ключевыми темами встречи стали вопросы строительства Кольской АЭС-2, продление сроков эксплуатации блоков № 1 и № 2 станции и расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) Кольской АЭС для газификации Мурманской области.

Энергоблоки № 1 и № 2 Кольской АЭС-2 - первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Мощность каждого энергоблока составит 600 МВт. Срок службы основного технологического оборудования — 80 лет. Сердцем энергоблока станет инновационная реакторная установка типа ВВЭР средней мощности с элементами спектрального регулирования и возможностью участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2 планируется в период с 2027 по 2037 год, в дальнейшем на площадке планируется сооружение еще 2-х аналогичных энергоблоков.

«Кольская АЭС-2 станет первой станцией с современными блоками средней мощности по 600 МВт. Реализация проекта позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, откроет возможности для запуска на его территории новых индустриальных проектов. Проект средней мощности является инновационным, соответствует современным требованиям энергетических систем, включая требования к маневренности, что особенно актуально для регионов с сетевыми ограничениями, в том числе для Кольского полуострова», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. По его словам, построив блоки мощностью 600 МВт, Росатом будет иметь полный портфель предложений под любой запрос энергосистем: от атомных станций малой мощности в плавучем и наземном исполнении до «международного бестселлера» большой мощности – станции с реакторами ВВЭР-1200.

Проект расширения открытого распределительного устройства (ОРУ) даст возможность увеличить потребление электроэнергии на севере Кольского полуострова, которое прогнозируется на уровне свыше 900 МВт в связи со строительством завода по производству сжиженного газа. Сегодня действующих двух линий напряжением 330 кВ уже недостаточно, поэтому требуется расширение ОРУ путем установки дополнительной ячейки 330 кВ и строительства линии электропередачи и подстанций. Маршрут линии определен заранее: от Кольской АЭС через Оленегорск до новой подстанции «Арктика», расположенной на восточной стороне Кольского залива близ Мурманска. Работы запланировано завершить к концу 2029 года, включая монтаж новой ячейки и подключение линии передачи электроэнергии.

В рамках визита Алексей Лихачёв осмотрел производственные площадки Кольской АЭС: машинный зал и блочный щит управления энергоблока № 4. Затем состоялась церемония награждения сотрудников станции.

Кроме того, генеральный директор «Росатома» посетил важные для атомщиков объекты в городе Полярные Зори - Центр промышленной медицины медико-санитарной части № 118 ФМБА России и Полярнозоринский энергетический колледж, участвующий в федеральной образовательной инициативе «Профессионалитет».

«Благодаря госкорпорации «Росатом» и Кольской АЭС за прошедшие годы реализовано значительное количество проектов, направленных на улучшение жизни населения и комплексное развитие города Полярные Зори и прилегающей территории. Созданы современные образовательные учреждения, обновлена медицинская инфраструктура, благоустроены общественные зоны и улицы, построено новое жилье, проведена реконструкция и модернизация городских коммуникаций. Комплексный подход позволил превратить Полярные Зори в динамичный развивающийся город, привлекающий молодежь и специалистов высокой квалификации», – прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «Концерн Росэнергоатом») является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Он эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.). rosenergoatom.ru

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.