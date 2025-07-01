Борис Эбзеев провел спецштаб по обеспечению надежного электроснабжения в приграничных филиалах

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев провел заседание специального оперативного Штаба по повышению защищенности энергокомплекса в приграничных филиалах и противодействию новым внешним угрозам.

Количество случаев внешнего воздействия на энергообъекты приграничных филиалов «Россети Центр» остается значительным. Поэтому энергетики непрерывно внедряют средства защиты объектов электросетевого комплекса и персонала, выполняющего аварийно-восстановительные работы в условиях повышенных рисков.

В ходе спецштаба были заслушаны предложения руководителей приграничных филиалов, блока безопасности компании и приняты решения о дополнительном усилении мер по обеспечению защиты жизни и здоровья персонала, а также надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.