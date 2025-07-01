Кабмин обсуждает системы накопления мощности для покрытия энергодефицита

Правительство России обсуждает строительство систем накопления энергии (СНЭ) на юге страны для покрытия энергодефицита. Возможно возведение объектов в Крыму, мощностью до 100 МВт, и Краснодарском крае, с установленной мощностью до 250 МВт. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Александра Новака.

Как писала газета "Коммерсант", обсуждаемый срок запуска этих мощностей на юге - июль 2026 года. По данным издания, кабмин рассматривает два варианта - он может предложить провести конкурсы отбора мощностей с заключением обязательных инвестиционных контрактов на строительство накопителей на 15 лет, либо назначить "Россети" ответственным за возведение СНЭ на действующих подстанциях компании. В таком случае затраты предлагается включить в тариф на услуги по передаче электроэнергии.

Ранее генеральный директор филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы юга" Вячеслав Афанасьев говорил о том, что энергодефицит на объединенной энергетической системе (ОЭС) юга к 2030 году может достичь около 2,4 ГВт, что превышает 10% от максимума потребления всего энергообъединения.

В июне министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что Минэнерго ожидает, что в текущем летнем сезоне спрос на электроэнергию на юге России вырастет на 8,2%, до 23 ГВт.

В июле 2024 года на юге потребление энергии достигло рекордного значения, превысив 21 ГВт. В конце февраля 2025 года был зафиксирован новый исторический максимум в 22 ГВт.

Прошлым летом на юге РФ на фоне аномальной жары и сбоя в работе Ростовской АЭС отмечались временные отключения электроэнергии. В функционировании генерирующего оборудования на АЭС вводились временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Авария привела к отключению от электричества около 2,5 млн человек.