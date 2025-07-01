С 1 июля вступают в силу около 150 новых государственных стандартов

01 июл. 2025, 18:00
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Время чтения ≈ меньше минуты
Источник:
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С 1 июля вступают в силу около 150 новых государственных стандартов. Среди них:

  • ГОСТ 26411-2024 "Кабели контрольные. Общие технические условия";
  • ГОСТ IЕС 61034-1-2024 "Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1. Испытательное оборудование";
  • ГОСТ IЕС 61034-2-2024 "Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему";
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