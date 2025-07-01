Технический комитет 016 «Электроэнергетика» Росстандарта обсудил предложения энергокомпаний в план национальной стандартизации

В Москве на ежегодном заседании технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) Росстандарта обсудил итоги и перспективные направления работы до 2031 года.

Мероприятие, в котором приняли участие представители организаций-членов и наблюдателей ТК 016, а также представители смежных комитетов Росстандарта, прошло под руководством Первого заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председателя ТК 016 Сергея Павлушко. Заседание прошло в год 10-летнего юбилея с момента принятия Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации».

«За десять лет в национальной стандартизации в электроэнергетике сформированы новые области, касающиеся задач оперативно-диспетчерского управления и информационного моделирования. Наметились новые направления в области управления режимом потребления электроэнергии. Планомерно обновляется корпус стандартов по электротехническому оборудованию, проектированию и эксплуатации гидро- и тепловых электростанций, солнечной и ветровой генерации», – заявил во вступительном слове Сергей Павлушко.

Руководитель ТК 016 отметил высокий уровень активности работы комитета. Так, за 2024 год и первую половину 2025 года в подкомитетах ТК 016 разработано и утверждено 30 документов, включая новые стандарты и обновления действующих.

В числе основных индикаторов востребованности этой работы – расширяющаяся практика применения ссылок на стандарты ТК 016 в нормативно-правовых актах Минэнерго России. Еще одним важным показателем существенной значимости деятельности ТК 016 является применение стандартов в области подтверждения соответствия, включая Систему добровольной сертификации Системного оператора и Систему аттестации оборудования ПАО «Россети». Таким образом, происходит гармоничный процесс интеграции национальных стандартов в деятельность энергокомпаний.

Председатель ТК 016 отметил возрастающую важность стандартизации в связи с последними тенденциями в отечественной электроэнергетике.

«Министерство энергетики России ставит задачи типизации оборудования – необходимости создания отраслевого заказа для промышленности по всему спектру энергетических устройств от релейной защиты до котельного оборудования. Тема стандартизации в этом процессе становится ещё более актуальной, так как находится на стыке важнейших сфер производства энергетического оборудования и его эксплуатации», – подчеркнул Сергей Павлушко.

От имени комитета он поблагодарил всех участников ТК 016 за активную работу, благодаря которой комитет в последние годы регулярно входит в ТОП-5 рейтинга эффективности технических комитетов Росстандарта. За активное участие в разработке стандартов Благодарственными грамотами отмечены члены комитета: Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева (ВНИИГ), АО «ФЭСКОМ» и ООО «Водные технологии», а за активное участие в работе «зеркального» технического комитета Международной электротехнической комиссии – компания НПО «Стример».

В рамках повестки заседания ТК 016 его участники рассмотрели итоги работы за 2024 год и первое полугодие 2025 года и актуальные направления деятельности.

Доклад о результатах работы в 2024-2025 годах представил ответственный секретарь ТК 016, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров. Он сообщил, что за отчетный период по тематике ТК 016 Росстандарт утвердил 30 документов, включая 22 новых национальных стандарта, два документа в обновленных редакциях и шесть изменений к действующим национальным стандартам. Кроме того, в ТК 016 проведена экспертиза ряда стандартов смежных технических комитетов.

Заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС», руководитель подкомитета ПК‑1 «Электроэнергетические системы» Дмитрий Афанасьев рассказал о работе ТК 016 по проверке устаревших стандартов и актуальных направлениях работы ТК 016. Он отметил, что за ТК 016 закреплено 367 стандартов, в том числе 248 национальных и 119 межгосударственных, доля стандартов старше 10 лет составляет 31% и 83% соответственно По итогам пилотного проекта по проверке устаревших ГОСТ выявлены характерные проблемы и подготовлены предложения по развитию методологии.

К числу актуальных задач работы ТК 016 в целом он отнес сокращение сроков разработки и утверждения национальных стандартов до 1 года, разработку и применение стандартов в обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов, включение инновационных стандартов в электроэнергетике в перспективные направления стандартизации, а также развитие форм софинансирования разработки стандартов.

Руководители подкомитетов и совместных рабочих групп выступили с предложениями в Программу национальной стандартизации на 2026 год и Перспективную программу работы ТК 016 на 2027–2031 годы. В Программу национальной стандартизации на 2026 год предложено внести разработку и обновление 27 национальных и межгосударственных стандартов. Сводные предложения в Перспективную программу работ ТК 016 на 2027–2031 годы касаются разработки и обновления 80 стандартов. К числу важных приоритетов работы ТК 016 отнесено развитие стандартизации в сфере РЗА и CIM-моделирования.

Руководитель подкомитета ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике», директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов рассказал о планах работы подкомитета на 2026 год. В него включена разработка стандарта, определяющего профиль информационного обмена расчетными моделями для выполнения расчетов установившихся режимов и токов короткого замыкания.

Важной темой заседания стало рассмотрение опыта добровольной сертификации устройств РЗА на соответствие национальным стандартам и обязательным требованиям. С докладом по этому вопросу выступила главный специалист Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Людмила Лоскутова.

Добровольная сертификация микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на соответствие требованиям стандартов организации проводится в Системном операторе с 2013 года. С 2024 года устройства РЗА сертифицируют на соответствие требованиям национальных стандартов. За это время выдано 196 сертификатов на устройства противоаварийной автоматики, автоматического регулирования возбуждения сильного действия синхронных генераторов, мониторинга переходных режимов. В 2024 году состав независимых органов, допущенных к сертификации устройств релейной защиты и автоматики, расширился за счет присоединения ВНИИР. Теперь в этой области сертификации работают 5 из 15 независимых органов по добровольной сертификации – участников Системы добровольной сертификации АО «СО ЕЭС». ТК 016 признал положительным опыт добровольной сертификации АО «СО ЕЭС» устройств РЗА на соответствие национальным стандартам и обязательным требованиям.

Всего на заседании рассмотрено шесть актуальных вопросов деятельности ТК 016 «Электроэнергетика».