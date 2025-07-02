От двух до семнадцати: Главгосэкспертиза одобрила проект комплекса зданий «Арктической звезды»

Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» будет построен в Архангельске по новому нацпроекту «Молодежь и дети». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство комплекса зданий и сопутствующей инфраструктуры в составе кампуса.

«Арктическая звезда» создается на территории Ломоносовского округа города Архангельска. Общая площадь зданий составит более 125 081 кв. метров. Из них 12 228 кв. метров – площадь многофункционального комплекса, главного строения и архитектурной доминанты кампуса.

«В корпусах высотой от 2 до 17 этажей размещаются научно-образовательные блоки, включающие учебные аудитории, лабораторный комплекс и другие помещения для научно-прикладных исследований. Они рассчитаны на 287 мест для студентов и 920 мест для научных сотрудников», - рассказала главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

Здесь также будут расположены конференц-центр на 900 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс на 265 человек.

Кроме того, на территории кампуса возведут два гостиничных корпуса на 4300 мест, в них же разместят амбулаторно-поликлиническое отделение, зону коворкинга и другие общественные пространства.

Застройщик – «Арктическая звезда».

Генеральный проектировщик – ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».