2 июля 2025 года НИУ «МЭИ» и ООО «Энергоинновации» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и директор ООО «Энергоинновации» Ильнур Мубаракшин.

Стороны договорились о развитии взаимодействия в сфере подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Уже сегодня компанией организован конкурс для студентов института электротехники и электрификации НИУ «МЭИ», а также выражена заинтересованность в проведении совместных научно-исследовательских работ с кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов, кафедрой электромеханики, электрических и электронных аппаратов и кафедрой светотехники.

ООО «Энергоинновации» осуществляет деятельность в ключевых направлениях электротехнической отрасли — производстве оборудования релейной защиты и автоматики энергосистем, а также в области приборов учета электроэнергии, включая разработку новых функций для интеллектуальных счетчиков и систем учета. Компания активно ведёт научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также программы по подготовке и переподготовке специалистов.

В структуру ООО «Энергоинновации» входит компания «СКАТ» (Силовая Кабельная Арматура Татарстана) — один из ведущих российских разработчиков и производителей кабельной арматуры на напряжения от 1 до 500 кВ. На базе продукции СКАТ реализовано более 30 проектов по строительству высоковольтных кабельных линий в Татарстане и других регионах России.

«Энергоинновации» и СКАТ являются резидентами технопарка «Искра-Волга» (Зеленодольский район Республики Татарстан), что открывает дополнительные возможности для интеграции научного потенциала МЭИ в технологические инициативы региона.

Сотрудничество между НИУ «МЭИ» и ООО «Энергоинновации» станет важным шагом в развитии научно-технического взаимодействия университета с промышленными партнёрами и позволит студентам и молодым исследователям участвовать в актуальных проектах отрасли.​