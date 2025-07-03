Евгений Грабчак рассказал о переходе к целевой модели управления стоимостью строительства энергообъектов

Отечественный электроэнергетический комплекс требует перехода к новой целевой модели управления стоимостью строительства энергообъектов, сообщил Евгений Грабчак, выступая на круглом столе на тему «Продуктово-проектный подход как механизм развития электроэнергетики: управление стоимостью и сроками строительства и эксплуатации энергообъектов путем совершенствования стандартизации, типизации и формирования долгосрочного отраслевого заказа». Мероприятие прошло в рамках ХI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков.

Замглавы Минэнерго отметил, что перед российской электроэнергетической отраслью стоит вызов по удовлетворению стремительно растущего спроса на электроэнергию.

«Для покрытия растущего потребления мы должны перейти к целевой модели управления стоимостью и обеспечить опережающее строительство и модернизацию сетей и генерации», — сказал Евгений Грабчак.

Он обратил внимание на то, что при переходе к целевой модели необходимо соблюсти баланс между обеспечением экономически эффективной стоимости электроэнергии, сохранением надежности и бесперебойности электроснабжения и технологической доступностью для подключения новых потребителей.

Заместитель министра также подчеркнул, что главным параметром, который должен учитываться на протяжении всего этапа строительства энергообъектов — от проектирования до ввода в эксплуатацию, — является конечная стоимость киловатт-часа. Она должна оставаться конкурентоспособной, это является одной из основных задач, стоящих сегодня перед Минэнерго, добавил замглавы энергетического ведомства.

Для оптимизации конечной стоимости электроэнергии требуется создать систему управления затратами. Как указал Евгений Грабчак, для этого необходимо вести работу по следующим направлениям: разработка и внедрение инновационных подходов и технологий; использование единых стандартов; применение типовых проектных решений для их дальнейшего масштабирования; формирование единого отраслевого заказа, в том числе в сфере подготовки кадров.

В числе других инициатив, которые будут способствовать достижению стратегических целей отрасли, — интеграция и ускорение внедрения механизмов на базе искусственного интеллекта, создание единой интеллектуальной среды для принятия операционных решений и информационной автоматизированной системы контроля за строительством.